Беспилотный курьер сгорел во время доставки еды

Пользователи соцсетей с грустью встретили эту новость, а студенты университета организовали стихийный мемориал в память о роботе.

Сгоревший во время доставки в Беркли робот-курьер вызвал серьёзный резонанс в соцсетях и сочувствие со стороны пользователей, передаёт Mashable.

Сообщается, что курьер компании KiwiBot, занимающийся доставкой пищи, загорелся прямо на работе. По словам компании, возгорание случилось из-за неполадок с батареей. Инцидент произошёл в пятницу днём на территории Калифорнийского университета в Беркли.

На случившееся обратили внимание студенты, которые начали снимать загоревшегося курьера, кто-то пытался самостоятельно потушить его. Спустя несколько минут из кампуса выбежала охрана и ликвидировала возгорание с помощью огнетушителей.

so a delivery robot caught fire on berkeley's campus and students set up a candlelight vigil for it pic.twitter.com/alen7vF7Ho — James Wenzel (@ratherbright) 15 декабря 2018 г.

— Робот-курьер загорелся на территории кампуса в Беркли, и студенты стали приносить цветы к месту его гибели и зажигать свечи.

Спустя некоторое время после инцидента в соцсетях начали писать некрологи безымянному роботу и благодарить машину за её труд. Пользователи писали сообщения типа "Покойся, брат", "Я знал тебя, ты тысячу раз возил мне пищу в кампус" и "Ты умер за нас, а мы даже не знали твоего имени". Сообщается, что на место гибели робота стали приносить цветы и зажжённые свечи.