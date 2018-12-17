Каждый десятый житель России смотрит порно

"Секс — это конечно хорошо, но..." россияне больше предпочитают изучать гороскопы и читать кулинарные рецепты.

Компания Mediascope проанализировала, на какие сайты заходят россияне. Согласно исследованию, порноресурсы посещает больше 10% взрослого населения страны, передаёт РБК.

Согласно исследованию, которое длилось с ноября 2017 года по октябрь 2018 года, жители России в возрасте от 18 до 64 лет посещали около сотни сайтов, которые можно отнести к ресурсам для взрослых. В среднем хотя бы раз в месяц на порносайты заходили 11,3% человек или 10,7 млн наших соотечественников. Интересно, что с марта по июль наблюдался пик — тогда Mediascope зафиксировала заход более 12 млн пользователей.

В день на сайты с порно примерно заходят 1,6 млн совершеннолетних жителей России. Среднее время посещения колеблется в районе 11 минут. Самые частые посетители взрослых ресурсов — мужчины (72%) в возрасте от 25 до 34 лет (28%). Пользователей в возрасте от 18 до 24 лет гораздо меньше — лишь 12% от всей аудитории.

Несмотря на популярность порно, больше всего россиянам нравится читать гороскопы, проходить различные тесты и потреблять контент, связанный с пищей. По подсчёту экспертов, в октябре 10,8 млн человек посещали сайты, связанные с гороскопами, а около 14 млн пользователей открыли браузер, чтобы почитать что-нибудь про еду.