"Яндекс" откроет новую штаб-квартиру в Москве

Российский IT-гигант приобрёл территорию для нового офиса в центре Москвы за 145 млн долларов.

"Яндекс" договорился о покупке земельного участка в центре Москвы. На территории площадью около 4 га российская компания откроет новую штаб-квартиру.

Компания намерена построить новый офис на улице Косыгина, 15, где находится здание бывшей гостиницы "Орлёнок". Сейчас "Яндекс" подписал обязывающие соглашения о покупке площадки, на данный момент сделка проходит согласование у Правительства Москвы. Закрытие сделки состоится в ближайшее время, затем компания начнёт разрабатывать план новой штаб-квартиры. Стоимость покупки составила около 145 миллионов долларов.

— Мы очень рады, что у "Яндекса" появится собственный дом практически в центре Москвы, по соседству с одним из крупнейших научных и образовательных кластеров столицы, — заявил руководитель компании Аркадий Волож. Когда ориентировочно компания обзаведётся новым офисом, не сообщается.

На данный момент в "Яндексе" работает около 6500 сотрудников. Штаб-квартира находится в арендованном здании в деловом квартале "Красная роза". Также компания арендует площадь в бизнес-центре "Аврора". В "Яндексе" сообщили, что площадь штаб-квартиры арендуется в долларах, в бизнес-центре "Аврора" — в рублях.