Facebook уведомила пользователей о взимании НДС 20% с нового года

Теперь при организации сделок покупки и продажи рекламы соцсеть будет следовать актуальному налоговому законодательству.

Компания начала информировать российских пользователей, что с 1 января 2019 года все сделки по продаже и покупке рекламы будут облагаться НДС 20%.

Рекламодатели из России будут обязаны выплачивать налог на добавленную стоимость с января 2019 года. Это обновление коснётся всех рекламных аккаунтов, для которых Россия указана как страна компании. На данный момент Facebook уведомляет по почте владельцев бизнес-аккаунтов о новой мере.

По мнению экспертов, компания Facebook озаботилась соблюдением законов Российской Федерации по той причине, что собирается открывать в нашей стране полноценный офис. Поэтому она будет вынуждена следовать налоговому законодательству, чтобы не иметь проблем с органами власти. Напомним, что слухи о возможном открытии представительства Facebook в России появились в начале декабря.

Отметим, что премьер-министр Дмитрий Медведев недавно объяснил решение правительства повысить НДС с 18 до 20%. По его словам, этот вариант является наименее болезненным для россиян и для экономики нашей страны по сравнению с другими методами увеличения доходов бюджета.