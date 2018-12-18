Apple увела из Tesla дизайнера

Специалист долгое время работал в Microsoft, а потом трудился с Илоном Маском над запуском электрокаров.

Дизайнер Tesla Эндрю Ким, работавший над внешним видом электрокаров компании, перешёл в Apple. Ким считался одним из главных дизайнеров компании Илона Маска, передаёт Engadget.

Apple наняла дизейнера Andrew Kim. Прям из Tesla увела.

Среди его продуктов: Model 3, S, X. Еще в Microsoft поработал над HoloLens и Xbox One S.

Топовый дядька, походу.

Чо будет делать? Apple Car или AR очечи? Или все сразу? pic.twitter.com/ZRYYRSXimu — Wylsacom (@wylsacom) 17 декабря 2018 г.

Судя по странице Кима на LikedIn, мужчина работал в Tesla с декабря 2016 года. За это время он оказался причастен к запуску электрокаров Model 3, S, X и Y, а также электрофуры Tesla Semi. Интересно, что до этого он три года работал в Microsoft, где занимался дизайном HoloLens и Xbox One S.

По мнению экспертов, Ким может заняться в компании купертиновцев Apple Car — секретным проектом беспилотного автомобиля. Напомним, что буквально вчера стало известно, что из Tesla ушёл топ-менеджер Параг Ваиш, возглавлявший отдел цифровых продуктов.