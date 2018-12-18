Новый вирус разряжает Android-смартфоны

Фактически вирус не воровал данные или деньги, но способствовал быстрой разрядке аккумулятора смартфона.

Эксперты по безопасности Sophos обнаружили в Google Play ряд приложений, которые способствовали быстрой разрядке батареи смартфона. Заражёнными оказались около 20 программ, передаёт The Mirror.

По данным специалистов, приложение активировало на смартфоне аккаунт создателя вируса и от его имени переходило по рекламным ссылкам в браузере. Тем самым оно могло зарабатывать деньги на рекламных переходах и использоваться как инструмент для накрутки. Так как программа работала в фоновом режиме, она быстро разряжала батарею устройства.

На данный момент ряд заражённых приложений удалён из Google Play. Специалисты посоветовали жертвам вируса переустановить ОС на смартфоне и впредь аккуратнее скачивать неизвестные приложения.