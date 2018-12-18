Фанаты PewDiePie взломали сайт газеты The Wall Street Journal

От лица авторитетного издания хакеры извинились за журналистские расследования деятельности блогера.

Поклонники самого популярного блогера на YouTube взломали сайт издания The Wall Street Journal. Страница уже удалена, но она осталась доступной в веб-архиве.

Поклонники PewDiePie разместили на страницах делового издания извинения якобы от лица его сотрудников. Хакеры атаковали WSJ по той причине, что издание в своё время занималось расследованием деятельности шведского ютубера. В частности, их интересовали антисемитские высказывания PewDiePie, сделанные на своём канале.

Это не первый случай, когда хакеры поддерживают самого популярного видеоблогера. Например, недавно аноним заставил 100 000 принтеров печатать призывы подписаться на канал шведа. Это вызвано тем, что титул самого популярного канала на YouTube в скорое время может перейти к индийскому медиаконгломерату T-Series.