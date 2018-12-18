Москвичи стали меньше разговаривать по телефону

В Москве, как и по России в целом, пользователи смартфонов стали чаще общаться посредством Интернета.

Жители двух столиц стали меньше разговаривать по телефону. Вместо звонков с использованием сотовой связи в Москве и Санкт-Петербурге предпочитают общаться посредством мессенджеров, передают "Ведомости" со ссылкой на Минкомсвязи.

За первые 10 месяцев 2018 года голосовой трафик в Москве снизился до 47,11 млрд минут. Интересно, что в прошлом году этот показатель колебался на уровне 47,16 млрд минут, в 2016 году — 46,5 млрд минут. В Санкт-Петербурге голосовой трафик упал на 1,4% — до 18 млрд минут.

По оценке экспертов, как в Москве, так и в целом по России растёт трафик мобильного интернета. Получается, что вместо традиционной сотовой связи россияне всё больше пользуются мессенджерами и другими инструментами коммуникации в Интернете. Например, за первые 10 месяцев года трафик вырос на 57% по России.