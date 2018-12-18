Суд оправдал iPhone, из-за которого разбились насмерть два американца

Суд решил, что смартфон не может защитить от ДТП, если сам автолюбитель злостно нарушает правила дорожного движения.

Апелляционный суд Калифорнии оставил в силе решение нижестоящей инстанции касательно смертельного ДТП с участием владельцев iPhone. Ранее семья погибших пожаловалась, что телефон мог косвенно стать причиной смерти, передаёт BBC.

Суд признал, что Apple не несёт ответственности перед погибшими ещё в мае этого года, однако родственники участников ДТП подали апелляцию. История началась в 2014 году, когда житель Калифорнии Гаррет Вильгельм разбился на своей машине — судя по всему, в это время он разговаривал по айфону. Вместе с ним погибла его девушка, родственники которой увидели в этом вину Apple.

По их мнению, компания должна была разработать технологию, которая сделала бы невозможной общение за рулём. Суд принял сторону купертиновцев — согласно его решению, Apple не может отвечать за то, что конкретный участник дорожного движения нарушал ПДД.

Отметим, что в свежей iOS 12 есть подобная функция. Перед тем как сесть за руль, пользователь может активировать на смартфоне режим "не беспокоить". В результате этого все звонки и сообщения, поступающие на телефон, будут отклоняться.