Хакер взламывал компьютеры с помощью мемов

Благодаря аккаунту в Twitter злоумышленник удалённо координировал действия вируса.

Специалисты компании Trend Micro обнаружили вирус, который его создатели натравливали на жертву с помощью мемов. Вредная программа следила за жертвой и воровала её личные данные, передаёт Mashable.

Эксперты заявили, что не смогли вычислить схему распространения вируса, но обратили внимание на необычный способ запуска. Распространённые на компьютерах мошеннические программы запускались с помощью Twitter, когда их хозяин публиковал тот или иной пост. Например, когда хакер постил в микроблог мем, система реагировала на него как на условный сигнал.

После публикации особого твита вирус получал ту или иную команду для действия. Например, он делал запись экрана, воровал пароли или пересылал данные хозяину. В настоящий момент аккаунт Twitter, который использовал злоумышленник, деактивирован.