LG вот-вот выпустит телевизор, сворачивающийся в трубочку

В начале этого года был презентован прототип такого устройства, в следующем оно поступит в продажу.

LG выпустит телевизор, способный сворачиваться в трубочку, в 2019 году. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Устройство получит OLED-экран с диагональю 65 дюймов. Чтобы свернуть и развернуть его, надо нажать на специальную кнопку на корпусе, тогда экран развернётся и свернётся в коробку как рулон.

Ранее прототип такого телевизора был показан на международной выставке CES в самом начале 2018 года. Цена и точная дата выхода такого устройства не сообщаются.