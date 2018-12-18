Российское приложение научилось определять рак кожи

Умная программа с точностью до 90% определяет, на какой стадии находится заболевание, и приписывает пациента к той или иной группе риска.

В Екатеринбурге тестируют приложение, которое может определить рак кожи на ранних стадиях. Сейчас программа работает с точностью до 90%, передаёт РИА "Новости".

Об этом рассказала автор проекта, врач-дерматовенеролог Александра Шубина. По её словам, программа основана на работе нейросети, которая изучает участок кожи на предмет новообразований. Приложение позволяет определить группу риска пациента, а также вычислить степень развития новообразования. Изобретением смогут пользоваться врачи общей практики, фельдшеры и терапевты.

Для работы программы врач делает снимок с помощью дерматоскопа и загружает его в нейросеть. Дальше за дело берётся искусственный интеллект, который проводит анализ. Работа над нейросетью началась в 2016 году, тестирование специалистами Свердловского кожно-венерологического диспансера продлится полтора года.

По словам Шубиной, сейчас нейросеть определяет принадлежность пациента к той или иной группе риска с точностью до 90%. "Мы планируем усовершенствовать точность нейронной сети до 98%", — заявила врач.