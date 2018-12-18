YouTube устроил чистку среди популярных каналов

Видеохостинг наказал ютуберов за накрутку ботов и удалил несколько миллионов подозрительных подписчиков.

YouTube провёл чистку каналов популярных блогеров по всему миру. Сервис отписал от видеоблогеров накрученных и неактивных подписчиков, передаёт компания Kedoo со ссылкой на собственное исследование.

Эксперты Kedoo проанализировали более 1000 популярных каналов со всего мира и выяснили, что большая часть из них заметно "похудела" с точки зрения количества подписчиков. Среди 500 каналов, на которые было подписано более 1 млн пользователей, YouTube заблокировал около 10,84 млн человек, или 0,18% от их суммарной аудитории. Больше всего среди миллионников потерял индийский канал iGyaan — порядка 152 тысяч подписчиков.

Следующие 500 каналов, имеющие менее 1 млн подписчиков, потеряли почти 8 млн пользователей, или 3,38% от их общей аудитории. В абсолютный топ-5 среди главных жертв вошли индийские каналы, которые "похудели" на число от 105 тысяч до 136 тысяч пользователей. Самые злостные блогеры, по версии Kedoo, обитали в Турции — некоторые из них потеряли до 80% всей аудитории. Предположительно, это были боты.

Среди российских проектов от чисток пострадало 27 каналов, которые суммарно потеряли порядка 300 тысяч пользователей. Серьёзные потери понёс канал политика Юлии Тимошенко, 44% подписчиков которого, по мнению YouTube, были ботами.

Некоторые российские видеоблогеры уже пожаловались на чистку в соцсетях. Например, популярный ютубер Юрий Хованский заявил, что не видит в принудительной отписке неактивных юзеров особого смысла. "Может, человек в тюрьму сел! Выйдет на волю, захочет глянуть любимые каналы, а аккаунт удалён", — иронично заметил блогер.