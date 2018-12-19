Google и Facebook оштрафовали за политическую рекламу

Компании не смогли внятно обосновать, откуда они получили средства на различного рода политическую рекламу.

Google и Facebook получили штраф от штата Вашингтон за несоблюдение правил размещения политических коммерческих объявлений. Суммарно компании выплатят около 455 тысяч долларов, передаёт AP.

Google заплатит 217 тысяч долларов, Facebook — порядка 238 тысяч долларов из-за того, что они не сохранили данные о рекламодателях. Речь идёт о политической рекламе, которую корпорации демонстрировали с 2013 года. Google и Facebook не удалось найти записи, объясняющие, кто спонсировал те или иные рекламные кампании. Согласно закону, любые медиаресурсы обязаны хранить эти данные.

По информации генпрокурора штата Боба Фергюсона, за указанный период Google получила от рекламодателей не менее 1,5 млн долларов, а Facebook — порядка 5,1 млн долларов. В своём заявлении Фергюсон заметил, что не имеет значения, какая по масштабу компания занимается политической рекламой — закон для всех один.

Google отказалась комментировать произошедшее в прессе. Представитель Facebook Бет Готье заявила журналистам, что компания будет активно работать над обеспечением неприкосновенности выборов и предотвращением иностранного вмешательства.