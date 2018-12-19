Pornhub: Android-смартфоны обогнали iPhone и iPad по просмотру порно

Также порносайт заметил интересный факт: люди стремительно отказываются от компьютеров при просмотре видео для взрослых, предпочитая мобильные гаджеты.

Доля владельцев Android-девайсов, смотрящих порно, превышает долю поклонников этого жанра среди обладателей iOS-устройств. Об этом рассказал сайт Pornhub, передаёт PhoneArena.

По информации порноресурса, более 80% заходов на сайт в этом году пришлось на мобильные устройства: 71,6% пользователей смотрели видео с экрана смартфона, 8,7% — с планшета. Также выяснилось, что сайт Pornhub чаще открывается на дисплеях Android-устройств, чем iOS-гаджетов. 54,4% посетителей сайта пользуются смартфонами Android, 44,4% — посещают его с помощью iPhone или iPad.

Из-за того что порно смотрят преимущественно на телефоне, доля заходов с девайсов под Windows упала на 50% за год — в 2018 году лишь 0,9% видео для взрослых смотрели на экране компьютеров. Если говорить о браузерах, то больше всего порно смотрели через Chrome (41,4%), далее идёт Safari (40,1%), за ними следуют другие, менее популярные версии.