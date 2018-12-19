В Интернете продают фаллоимитатор в виде Аквамена

Устройство декорировано рыбьими чешуйками, всего в продажу поступило 500 экземпляров игрушки.

Австралийская компания Geeky Sex Toys посвятила линейку фаллоимитаторов вышедшему недавно фильму "Аквамен". Резиновая игрушка в виде главного героя блокбастера поступила в продажу ограниченным тиражом, передаёт Mashable.

Компания выпустила резиновый пенис, посвящённый фильму про водного супергероя. Он выкрашен в золотой цвет и декорирован мелкими выступами, похожими на чешуйки, — намёк на морское происхождение Аквамена. Стоимость игрушки составила 61 доллар (около 4 тысяч рублей), устройство выпущено в продажу ограниченным тиражом в 500 экземпляров.

Это не первый случай, когда производители товаров для секса посвящают линейку секс-игрушек ярким попкультурным явлениям. Например, в честь выхода новых "Мстителей" тот же секс-шоп выпустил серию товаров, посвящённых Халку, Капитану Америке и прочим героям.

"Аквамен" стартовал в прокате Китая 7 декабря и собрал порядка 22,4 миллиона долларов в первый день проката. Премьера фильма в России и США состоялась 14 декабря.