Эксперты: Google пропагандирует среди детей секс, алкоголь и азартные игры

По мнению общественников, корпорация пользуется доверием детей и пропагандирует между ними ранние сексуальные отношения, алкоголизм и лудоманию.

Общества по защите детей направили в Федеральную торговую комиссию США 99-страничное письмо, в котором обличили Google в пропаганде среди детей алкоголя, наготы и азартных игр. Активисты призвали расследовать серию инцидентов, передаёт Buzzfeed News.

По информации организации Campaign for a Commercial-Free Childhood и ещё 21 общества защиты детства, Google распространяет среди детской аудитории неподобающие материалы. Активисты обратили внимание на 84 приложения, ориентированные на подростков. Там в игровой форме детям демонстрируются нагота и секс: например, в игре, где нужно менять подгузник у ребёнка, показаны половые органы. Ещё в одном приложении детям предлагают ухаживать за обнажённой беременной женщиной.

Кроме того, эксперты обнаружили в детских приложениях, доступных для Android-смартфонов, рекламу алкоголя, онлайн-казино и баннеры с откровенными изображениями. По мнению исполнительного директора CCFC Джоша Голина, Google не заинтересована, чтобы подобная реклама исчезла, так как она хорошо работает и приносит доход.

Активисты просят Федеральную торговую комиссию разобраться и наказать корпорацию. По мнению американских педиатров, подобные приложения и реклама крайне опасны для подрастающего поколения. "Детям всегда любопытно то, что запрещено", — заявила в разговоре с прессой детский врач Дженни Радески. На первом этапе общественные деятели попросили Google хотя бы поставить на приложения возрастные ограничения и не показывать откровенную рекламу.