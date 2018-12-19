Учёные: 90% пластика не перерабатывается

Эксперты озабочены тем, что вопрос переработки пластика может стать одной из главных проблем человечества в XXI веке.

По данным британских экспертов, 90,5% пластика не перерабатывается, а становится мусором, передаёт AP.

Как следует из свежего исследования Королевского статистического общества, львиная доля пластика в мире не перерабатывается, а выбрасывается на свалку. По подсчётам экспертов, порядка 90,5% пластиковых отходов просто выбрасывается в окружающую среду, нанося непоправимый вред экологии. Учёные призвали корпорации более серьёзно относиться к этой проблеме.

В последнее время многие государства и крупные корпорации заинтересовались проблемой загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Американская компания The Ocean Cleanup, например, построила автономную станцию, собирающую мусор в Тихом океане, но затем заявила, что идея провалилась.