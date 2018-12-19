Журналист продал свои личные данные, но получил всего 20 рублей

Мужчина сделал вывод, что его данные хоть и имеют ценность, но не являются чем-то необычным на чёрном рынке.

Журналист Грегори Барбер в качестве эксперимента продал свои личные данные на чёрном рынке. Результат его немного разочаровал, передаёт Wired.

Идея эксперимента пришла Барберу в голову, когда его аккаунт в "Фейсбуке" в очередной раз взломали. Тогда администрация соцсети временно заморозила профиль Грегори, и он понял, что его личные данные наверняка стали достоянием общественности. В поисках покупателя журналист нашёл в "Телеграме" закрытые чаты, где ему посоветовали продать информацию о себе в специальном приложении.

Мужчина скачал указанную программу и разрешил сервису выкачать его данные из "Фейсбука". В обмен он получил вознаграждение в местной криптовалюте Wibson порядка 162 токенов. В переводе на доллары заработок Барбера составил около 0,3 цента — порядка 20 рублей.

Журналист сделал вывод, что личные данные ценны лишь для пользователя, а для теневого рынка, где подобная информация продаётся в больших количествах, она стоит крайне дёшево.