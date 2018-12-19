В Twitter восстановили хронологическую ленту, убрав подборку лучших твитов

Читайте также

В Twitter восстановили хронологическую ленту, убрав подборку лучших твитов

753

Фото: © Pixabay

Пользователи iOS теперь сами решат, хотят ли они видеть лучшие твиты перед хронологической лентой или нет.

Пользователи "Твиттера" для iOS получили возможность смотреть твиты в ленте исключительно в хронологическом порядке. Об этом сообщила соцсеть на официальной странице.

Ранее компания добавила "умную ленту", где перед хронологической лентой показываются самые интересные для вас твиты, по мнению соцсети. Она понравилась далеко не всем пользователям, поэтому теперь у них есть выбор.

"Умную ленту" теперь можно отключить. Для этого пройдите в: "Настройки и конфиденциальность" -> "Настройки контента" и отключите функцию "показывать сначала лучшие твиты". Пока возможность отключить "умную ленту" есть только в приложении для iOS, в будущем она появится и на Android.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×