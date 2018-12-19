Всё стало крупнее. Кажется, Instagram прекратил поддержку самого дорогого iPhone

Пользователи гигантского айфона заметили, что после обновления приложения всё стало больше, а клавиатура крупнее — как до оптимизации под смартфон.

Пользователь Reddit предположил, что приложение "Инстаграм" откатило поддержку iPhone XS Max.

Он обновил приложение и увидел, что интерфейс выглядит так же, как до выхода оптимизации под iPhone с самым широким экраном: всё стало крупнее, а клавиатура — больше.

Apple не отреагировала на жалобу пользователей и не объяснила причины изменения дизайна. В "Твиттере" юзеры также сообщают об изменении интерфейса на iPhone XS Max.

Напомним, "Инстаграм" также тестирует новый интерфейс. С ним обычные посты можно будет листать как сториз, а не как новостную ленту.