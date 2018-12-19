Крупнейшая мировая сеть супермаркетов 7-Eleven снова собирается в Россию

Первый раз сеть магазинов у дома собиралась выйти на рынок России шесть лет назад, но затем переговоры о сотрудничестве свернулись.

Крупнейший оператор сети небольших магазинов 7-Eleven, видимо, собирается выйти на рынок России. Об этом говорят вакансии, опубликованные на деловом портале LinkedIn.

Судя по двум активным на данный момент вакансиям, 7-Eleven ищет сотрудников для магазинов в Санкт-Петербурге. Согласно описанию вакансий, магазину нужны продавцы и торговые представители. Компания предлагает официальное трудоустройство, полный рабочий день, а в ответ требует, в частности, дружелюбного обслуживания клиентов.

По слухам, в 2012–2013 годах 7-Eleven собиралась выходить на российский рынок. Однако в 2014 году топ-менеджеры компании заявили, что не ведут никаких переговоров с российскими партнёрами. 7-Eleven — крупнейший оператор сети магазинов у дома. Сеть работает в 18 странах, в том числе в Японии, США, Швеции, Мексике, Канаде.