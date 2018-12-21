Без роуминга, но с новыми ценами

Расходы за отмену роуминга мобильные операторы могут перекинуть на плечи абонентов. Однако аналитики уверены, что на стоимости связи это отразится незначительно. В конце концов, есть и позитивные моменты — например, счета за роуминг внутри страны будут отменены навсегда, а жителям и гостям Крыма не придётся использовать только симки местных операторов.

С 1 июня 2019 года операторы будут отрезаны от заработка на традиционном, но устаревшем виде услуг — национальном и внутрисетевом роуминге. Поправками в закон "О связи" государство сэкономит порядка 36 млрд рублей россиян, но образовавшуюся пустоту в карманах мобильных провайдеров связи заполнят повышением цен на связь и доходами от новых услуг.

По мнению экспертов, операторы уже давно не зарабатывают на роуминге баснословных денег, однако с падением доходов мириться не собираются. По этой причине телеком-компании уже сейчас начинают формировать бюджеты на следующий год с поправками на изменение законодательства и неспешно поднимать тарифные ставки. Кто же в конце концов выиграет от новой инициативы и не обернётся ли отмена роуминга пирровой победой для кошелька российского потребителя?

Лайф попытался разобраться, в чём отличия между двумя видами роуминга, как изменится жизнь россиян и какие новые пути обогащения придумают сотовые операторы.

Чем отличается внутрисетевой роуминг от национального

Внутрисетевым роумингом называется предоставление услуг абоненту за пределами его домашнего региона или сети. Практика брать дополнительные деньги за коммуникации клиента в разъездах существует с того момента, как в России появилась мобильная связь. Это обусловлено большой территорией страны, хотя считается архаизмом. При пересечении границ домашнего региона (будь то соседняя область или дальний регион) с абонента взималась повышенная плата за голосовые сообщения, СМС-сообщения и интернет-трафик. В середине этого года оковы пали: операторы не спеша начали отменять внутрисетевой роуминг. Это довольно жирная статья дохода любого провайдера, ведь на "чужой" территории стоимость тарифа могла вырасти в несколько раз. По этой причине операторы не спешили менять тарифы, за что, например, "большой тройке" на днях прилетел большой штраф.

Национальный роуминг — плата за использование сетей другого оператора в рамках одной страны. Например, вы находитесь в командировке, где нет покрытия вашего оператора. За некоторую плату ваш провайдер подключается к сетям работающего там оператора и обслуживает вас по увеличенному тарифу — деньги идут на оплату издержек и аренду телекоммуникационных сетей.

История с отменой национального роуминга имеет большое значение для населения Крыма и Севастополя, а также для жителей остальных регионов России, часто посещающих эти территории. По многим причинам в Крыму не работает ни один оператор "большой четвёрки", поэтому гости полуострова ощущают "национальный роуминг" крупных провайдеров во всём объёме. На территории Крыма работают локальные операторы, с которыми у "Мегафона", МТС, "Билайна" и Tele2 есть роуминговые соглашения.

Что нас ждёт

Если законопроект получит одобрение Совета Федерации и будет подписан президентом, с 1 июня 2019 года национальный и внутрисетевой роуминг в России перестанут существовать. Во время передвижения по стране клиенту мобильного оператора не придётся экономить на голосовой связи и подключать различные роуминговые опции. Таким образом, понятие "домашний регион" больше не будет зависеть от территории субъекта РФ и распространится на все регионы страны. Неважно, где вы находитесь — в Москве, Севастополе или Самаре.

Получается, что с лета следующего года операторы полностью пересмотрят раздел "Роуминг" и удалят пункты, касающиеся дополнительного взимания платы с абонента, находящегося на территории России. Слова "роуминг" и "международный роуминг" станут синонимами, а нас избавят от головной боли, связанной с выбором оператора при поездках по стране. Немаловажный момент: с 1 июня будет отменена и плата за входящие звонки внутри страны в "чужом" регионе. Например, раньше оператор мог брать деньги с обоих абонентов — при условии, что один из них находится за пределами домашнего региона. Форточка закрыта соответствующей поправкой в статье 45 закона "О связи".

В поисках денег

Если вы забеспокоились о сотовых операторах (36 млрд рублей — огромные деньги!), оставьте эти мысли в стороне. "Доход от внутрисетевого и национального роуминга у операторов давно уже находится в пределах статистической погрешности и фактически нивелируется взаиморасчётами между операторами", — считает руководитель агентства Content Review Сергей Половников. С ним солидарен и глава Telecom Daily Денис Кусков, который полагает, что за провайдеров не стоит переживать: "Они так увеличат тарифы, что компенсируют потери". Практика показывает, что провайдеры сотовой связи уже начали готовить абонентов к повышению тарифов и, видимо, заложили расходы на роуминг в свой бюджет. Например, "Билайн" собирается оповестить об удорожании связи с 10 января 2019 года.

Гендиректор агентства "ТМТ консалтинг" Константин Анкилов оценивает доходы от роуминга менее чем в 3% от всей выручки мобильных операторов. "Компенсация потерь уже происходит. Операторы, конечно, заинтересованы в росте среднего счёта абонента, но, когда у нас есть выбор из четырёх компаний, поднимать цены непросто", — считает Анкилов. Вместе с тем эксперт заметил, что рынок голосовых звонков достиг предела, а вот потребность в интернет-трафике действительно растёт. Это подтверждают исследования — например, за первые 10 месяцев этого года по России мобильный интернет-трафик вырос на 57%.

Очевидно, что провайдеры сотовой связи найдут новые способы профессионального отъёма денег у любимых клиентов. Дырочку в статье доходов быстро заполнят — например, разнообразными услугами и опциями. Начиная от более-менее честного заработка на предоставлении дополнительных услуг и заканчивая наглыми подписками на гороскоп, новости и прочие бесполезные сервисы. Не забываем, что сохранится международный роуминг, который является немаловажной статьёй дохода операторов при поездках абонентов за границу.

Отметим, что в принятом законопроекте не упоминаются тарифы на мобильный интернет. Поэтому провайдеры имеют полное право тарифицировать ваши мегабайты по разному прайсу — в зависимости от того, где находится абонент. Операторы сотовой связи, к которым обратился Лайф, не смогли ответить, как будет проходить процедура отмены роуминга и что изменится в жизни рядового клиента. Например, оперативного ответа от МТС получить не удалось, а пресс-служба "Билайна" отказалась комментировать новость. "[Интернет —] это такая субстанция, которая не дорожает, а только дешевеет", — считает Сергей Половников и призывает не беспокоиться за мобильный интернет.

Напомним, что традиционный рост стоимости тарифных ставок в этом году обусловлен "пакетом Яровой" и повышением НДС. "Операторам проще под шумок поднять все тарифы, чем пытаться решить проблемы каждого отдельного абонента", — сообщил ранее Лайфу ведущий аналитик акселератора "Финтех лаб" Сергей Вильянов. Игроки на рынке сотовой связи готовы увеличить объёмы тарифных пакетов (голосовая связь, SMS, интернет), вместе с тем подняв их стоимость. "Что происходит? Появляются предложения большего объёма услуг за большие деньги", — объясняет ситуацию Константин Анкилов.

Получается, что игроки на рынке сотовой связи не сильно страдают от отмены роуминга, но даже те пресловутые 36 млрд (мелочь по сравнению с доходами операторов) они возьмут из наших карманов.

Поэтому не забудьте на всякий случай проверить тарифные планы у себя, своих родителей и прочих родственников — вдруг где-то там затесался случайно подключённый пакет утренних анекдотов или подписка на гороскоп.