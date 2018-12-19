"Я из компании Кирби". Количество спама в 2018 году увеличилось втрое

Специалисты исследовали количество рекламных звонков в разных странах. Продвигать товары и услуги с помощью телефонных звонков стали чаще.

Эксперты True Caller сообщают о трёхкратном увеличении количества телефонных звонков-спамов по всему миру в 2018 году, передаёт The Verge.

Снижение звонков-спамов наблюдается в отдельных странах, к примеру, в США. Там их частота снизилась с 21 до 17 звонков в месяц по сравнению с 2017 годом. В России наблюдается обратная динамика: количество рекламных звонков увеличилось с 6,7 до 8,9 в месяц.

Самой спамовой страной оказалась Бразилия. Там в среднем поступает 37 звонков-спамов в месяц. Всего, по данным Truecaller, в период с января по октябрь 2018 года поступило 17,7 миллиарда рекламных звонков.

Отметим, что у смартфонов Google Pixel есть технология, предупреждающая о спаме. Система анализирует историю звонков вызывающего абонента и ставит соответствующую метку, если обнаруживает подозрительную активность.