Блокчейн-стартап программиста из России собрал 120 млн долларов

Закрытая система российского инженера работает на блокчейне и позволяет централизованно и безопасно хранить большие массивы данных.

Блокчейн-платформа Waves Александра Иванова получила инвестиции в размере 120 млн долларов. Запуск проекта намечен на 2019 год, передаёт Bloomberg.

Закрытое финансирование состоялось на лондонской бирже Dolfin. Благодаря 120 млн долларов инвестиций общая капитализация Waves поднялась до 422 млн долларов, один токен стал стоить 4,15 доллара. Проект Vostok, над которым работает Иванов, представляет собой приватную блокчейн-систему для частных и государственных учреждений. С её помощью корпорации смогут проводить различные защищённые операции и хранить данные.

В качестве потребителей нового продукта создатель проекта рассматривает компании из Европы, Азии, России и стран СНГ. По словам Иванова, он понимает, что криптовалютная лихорадка закончилась, однако видит необходимость в появлении защищённой блокчейн-системы. Старт Vostok состоится в 2019 году.