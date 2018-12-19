Facebook опроверг заявление о предоставлении переписки сторонним компаниям

По ранее оглашённой информации, такая возможность была добавлена не для слежки, а для возможности переписываться прямо в сторонних программах.

"Фейсбук" опроверг информацию, что приложениям Spotify, Netflix и Royal Bank of Canada был предоставлен расширенный доступ к личным данным пользователей: якобы они могли читать и удалять сообщения юзеров.

По данным New York Times, им были доступны переписки 70 миллионов пользователей. Приложения могли читать и удалять личные сообщения, если юзер регистрировался в них через аккаунт "Фейсбука". В таком случае он принимал условия, прописанные в пользовательском соглашении.

Представители Spotify и Netflix отреагировали на заявление "Фейсбука". По их словам, разработчикам не было известно о настолько расширенном доступе. Позже с заявлением выступила соцсеть. По её словам, ни одно приложение не получало доступа к переписке пользователей без их согласия.

Ранее в программном интерфейсе "Фейсбука" нашли баг, позволявший приложениям просматривать неопубликованные сообщения пользователей. Он просуществовал в период с 13 по 25 сентября, пока его не обнаружили и не устранили программисты соцсети.