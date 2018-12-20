В WhatsApp для iPhone сделали удобнее групповые звонки

После обновления приложения начать разговор сразу с несколькими собеседниками стало проще.

WhatsApp упростила запуск групповых звонков на iPhone. Об этом сообщает Phone Arena.

В мессенджере изменили вкладку "Звонки". Теперь вы можете нажать на значок вызова в правом верхнем углу, выбрать нужных собеседников и вид вызова — голосовой и видео.

Пока такие изменения доступны только в приложении для iOS. Дата их выхода на Android не сообщается.

Ранее WhatsApp появился на Android-планшетах в бета-версии. Для авторизации нужен планшет с сим-картой, WhatsApp на фаблете не откроется через Wi-Fi.