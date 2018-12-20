¯\_(ツ)_/¯ - В Windows 10 появятся смайлики из иероглифов

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¯\_(ツ)_/¯ - В Windows 10 появятся смайлики из иероглифов

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Фото: © Flickr/Clive

Сейчас их ищут в Интернете и копируют, в следующем году их можно будет найти в операционной системе.

Microsoft на Windows 10 упростит отправку японских смайликов из иероглифов каомодзи вроде ¯\_(ツ)_/¯ или (╯°□°)╯. Об этом сообщает The Verge.

Разработчики операционной системы добавят короткую команду в виде горячих клавиш. По ней пользователю откроется ассортимент таких эмодзи, и он сможет вписать их в сообщение с помощью одного клика, а не набирать самому или копировать из источников в Интернете.

По имеющимся данным, каомодзи появятся в операционной системе в апреле следующего года. Известно, что обновление уже получило кодовое имя 19H1.

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