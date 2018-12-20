Смартфоны, одежда, фастфуд. Названы 20 любимых брендов россиян в 2018 году

Лидером восьмой год подряд остаётся Samsung, в первую пятёрку также входят Apple и Sony.

Исследователи Online Market Intelligence составили топ-20 брендов среди россиян в 2018 году. В опросе приняли участие 1500 жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Первое место занял бренд смартфонов и другой электроники Samsung, ему отдали предпочтение 18% опрошенных. Отметим, что эта марка лидирует последние восемь лет. На втором и третьем местах оказались бренды одежды Adidas и Nike соответственно.

Четвёртое и пятое места заняли бренды электроники Apple и Sony. Далее идут Coca-Cola, Bosch, LG, Zara, O’Stin, Xiaomi, H&M, Chanel, Reebok, Philips, ASUS, BMW, McDonald’s, Puma и Mercedes.