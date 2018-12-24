Google не стала обжаловать штраф Роскомнадзора

Компания отказалась комментировать, будет ли оплачивать штраф и когда это произойдёт.

Google отказалась обжаловать штраф Роскомнадзора в размере 500 тысяч рублей. Об этом "Интерфаксу" рассказал представитель компании.

В Google заявили, что не стали обжаловать штраф, вынесенный Роскомнадзором. В соответствии с КоАП американская корпорация имела право обжаловать штраф до 21 декабря. Google также отказалась отвечать на вопрос, будет ли оплачен штраф и когда это произойдёт.

Напомним, что корпорация Google была оштрафована 11 декабря на сумму 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещённых сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи. В Роскомнадзоре также заметили, что если штрафные санкции не возымеют действия на поведение компании, то поисковик может быть заблокирован на территории России.