Хакеры выводят из строя компьютеры на Windows с помощью ошибки в Chrome

Эксперт по кибербезопасности Malwarebytes Жером Сегура нашёл ошибку в Java Script коде браузера Google Chrome на Windows, которая заставляет компьютер зависать. Об этом сообщает Bleeping Computer.
Злоумышленники подбрасывают пользователю фейковую страницу службы поддержки с сообщением о возникшей ошибке и предложением её исправить. Из-за вредоносного программного обеспечения компьютер постоянно переходит на эту страницу, бесконечный цикл провоцирует лаги операционной системы.
Выход из браузера не решает проблему, он продолжает включаться и перезагружать страницу фейковой службы поддержки. Цикл можно прекратить только в диспетчере задач. Отмечается, что такая уязвимость есть только в Chrome, на Mozilla этот сайт никак не влияет.
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