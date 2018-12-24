Хакеры выводят из строя компьютеры на Windows с помощью ошибки в Chrome

Злоумышленники создали вредоносную ссылку, которая начинает постоянно перезагружаться, из-за чего компьютер начинает использовать мощность процессора на 100%.

Эксперт по кибербезопасности Malwarebytes Жером Сегура нашёл ошибку в Java Script коде браузера Google Chrome на Windows, которая заставляет компьютер зависать. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Злоумышленники подбрасывают пользователю фейковую страницу службы поддержки с сообщением о возникшей ошибке и предложением её исправить. Из-за вредоносного программного обеспечения компьютер постоянно переходит на эту страницу, бесконечный цикл провоцирует лаги операционной системы.

Выход из браузера не решает проблему, он продолжает включаться и перезагружать страницу фейковой службы поддержки. Цикл можно прекратить только в диспетчере задач. Отмечается, что такая уязвимость есть только в Chrome, на Mozilla этот сайт никак не влияет.