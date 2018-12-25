"Яндекс" выяснил, что покупают россияне к Новому году

В топе приобретений через интернет-магазины — икра, роликовые коньки, товары для красоты и пиротехника.

Аналитики сервисов "Яндекс. Маркет" и "Яндекс. Касса" выяснили, что перед Новым годом россияне стали активнее покупать спортинвентарь, бытовую технику и продукты питания.

Специалисты проанализировали покупки и размер чека, которые пользователи сервисов оформляют с 1 по 20 декабря. Так, на 113% повысился интерес к спортинвентарю — потребители приобретают роликовые коньки (спрос вырос на 82%), беговые лыжи, коньки. Количество платежей в этой категории выросло на 19%, а средний чек составил 5675 рублей. За первые 20 дней декабря россияне оплатили на 62% больше покупок в категории "бытовая техника", интерес к товарам для красоты вырос на 41%, в два раза чаще покупатели стали интересоваться сценическим и аудиооборудованием.

Число платежей в категории, связанной с продуктами питания, выросло на 12%, а средний чек составил 1629 рублей. В 2,3 раза увеличился интерес к морепродуктам, самым популярным продуктом здесь стала икра. Интерес к товарам для детского спорта вырос на 122%, к детской одежде — на 48%, к игрушкам — на 77%. Ожидаемо в 20 раз увеличилось количество покупок в магазинах пиротехники. Средний чек в этой категории вырос на 22% — до 8500 рублей.

По данным компании, ежедневно "Яндекс. Маркет" посещает около трёх миллионов пользователей.