"Одноклассники" назвали главные события 2018 года

Пользователи соцсети обсуждали кемеровскую трагедию, ЧМ-2018 в России, выборы президента и пенсионную реформу.

Соцсеть "Одноклассники" подвела итоги года, проанализировав открытые публикации своих пользователей, передаёт ТАСС.

Самым значительным для пользователей соцсети событием назвали трагедию в Кемерове. Отмечается, что пик публикаций по теме пришёлся на 27 марта, когда был объявлен национальный траур, однако про погибших в "Зимней вишне" вспоминали весь год. На втором и третьем местах — чемпионат мира по футболу и изменения в пенсионном законодательстве.

Отмечается, что, например, после первых успешных матчей сборной и вплоть до четвертьфинала интерес к российским футболистам вырос почти в два раза. В топ самых обсуждаемых тем также вошли выборы президента, открытие Крымского моста, XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, нападение на колледж в Керчи и другие события.

"Одноклассники" анализировали пики упоминаний на протяжении всего года — всплески публикаций и комментариев пользователей в открытом доступе. Рейтинг событий составлялся по главному пику, но учитывался и резонанс событий во времени", — отмечается в пресс-службе соцсети.