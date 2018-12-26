Названы самые высокооплачиваемые российские YouTube-блогеры

Исследователи определили, какой доход с продажи рекламы получили популярные создатели контента в уходящем году.

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) назвало 15 самых богатых российских ютуб-блогеров в 2018 году.

Первое место занял Валентин Wylsacom Петухов. За 2018 год реклама принесла ему 82 млн рублей. На втором месте расположился Юрий Дудь, он заработал 78,2 млн рублей. Исследовали отметили увеличение его аудитории и интереса к его контенту — за год только одно видео набрало менее трёх миллионов просмотров, это документальный фильм об умершем режиссёре Олеге Табакове.

Замкнул тройку блогер Oblomoff с 52,5 млн рублей. В пятёрку также вошли Амиран Сардаров с канала "Дневник хача" и канал Versus Battle о рэп-баттлах с 38,8 и 35 млн соответственно. В топ-15 также вошли Дима Масленников, AcademeG, Стас Давыдов, Николай Соболев, Парфенон, Саша Спилберг, Приятный Ильдар, Хованский, ЧикенКарри и КЛИККЛАК.

Ранее журнал Forbes опубликовал список десяти самых высокооплачиваемых блогеров хостинга "Ютуб" в уходящем году. Первое место досталось семилетнему Райану, публикующему видео на канале Ryan ToysReview. Он заработал 22 млн долларов и привлёк внимание 17 миллионов людей со всего мира.