"Мстители без конечностей". Названы самые смешные запросы в Яндексе за 2018 год

Видимо, в 2018 году пользователи были обеспокоены отношениями с домашними животными.

Поисковик "Яндекс" назвал самые смешные запросы пользователей в 2018 году.

Ресурс отметил, что конфиденциальность юзеров сохранена. Он сам не знает, кто авторы этих запросов.

В список самых смешных запросов попали (орфография сохранена): "как правильно вести инстаграм кота", "вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски", "зинаид зидан", "какие виды секса практикуютсяь в сексе по дружбе", "путч пожарища городов боль слезы гиф живые картинки фото", "нога акинфеева обои", "рэп для мамы на 8 марта", "привезли черепаху и кот теперь как бешаный выбегает с качегарки", "что означает половой член на кофейной гуще" и прочее.

Лайф ответил на вопрос, как вести "инстаграм" кота. Мы изучили, как в России зарабатывают на "инстаграмах" домашних животных и насколько прибыльной может оказаться страница питомца в социальной сети.