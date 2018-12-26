"Яндекс" удалил Telegram из поисковой выдачи

По имеющимся данным, сайт не отображается в поисковике только у российских пользователей.

"Яндекс" начал удалять из выдачи сайт Telegram. Это подтвердил пресс-секретарь мессенджера телеграм-каналу Код Дурова.

При запросе "телеграм" в Google поисковик выдаёт на первом месте Telegram.org, при аналогичном запросе в "Яндексе" на первом месте появляется ссылка на Telegram.ru, Telegram.org отсутствует.

— Вопрос не совсем к нам. Видимо, ссылка добавлена в реестр РКН. Синхронизация с реестром происходит автоматически. "Яндекс" убирает ссылки по мере получения новых данных, — сообщил пресс-секретарь мессенджера.

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировку Telegram. Мессенджер отказался предоставить ключи шифрования.