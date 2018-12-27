Эксперты: Россияне заинтересованы в iPhone, но покупают китайские смартфоны

Смартфоны китайского бренда Xiaomi покупали в полтора раза чаще, чем телефоны других производителей.

В течение 2018 года россияне интересовались iPhone, но покупали смартфоны китайских брендов. Это следует из отчёта российского маркетплейса товаров из Китая Pandao, принадлежащего Mail.ru Group.

Известно, что на маркетплейсе пользователи чаще искали смартфоны Apple, при это по продажам iPhone опередила техника китайского производителя Xiaomi. "Это говорит о том, что интерес россиян к Apple всё ещё высок, но выбор часто делается в пользу других брендов", — говорится в отчёте. По итогам года самым популярным товаром стал смартфон: например, пользователи покупали модели китайской компании Xiaomi в полтора раза чаще, чем другие.

Кроме смартфонов, на Pandao были популярны фитнес-браслеты, роботы-пылесосы и телевизоры китайских компаний. В исследовании отмечается, что активнее всего на маркетплейсе вели себя жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Краснодара.