IKEA выпустила инструкцию по "сборке" салата оливье

IKEA на странице в "Инстаграме" выпустила инструкцию по "сборке" салата оливье на Новый год.
Компания опубликовала пост из нескольких картинок. По оформлению он похож на инструкцию по сборке мебели. В инструкции по "сборке" салата указаны ингредиенты и столовые приборы (причём они не подписаны), а также место на столе под оливье.
Особенность инструкций по сборке от IKEA — объяснение исключительно на картинках без подписи комплектующих. Видимо, СММ-отдел сыграл на этом.
IKEA активно ведёт соцсети. Пользователи не всегда оценивают юмор компании. Ранее они раскритиковали её российское представительство за сексизм в публикации, где женщину сравнили с собакой.
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