Смартфоны, планшеты, умные часы. Названы лучшие подарки на Новый год

Смартфон — по-прежнему лучший подарок. Также в списке есть планшеты, смарт-часы, фитнес-браслеты и игровые приставки.

Исследователи Mail.ru Hi-Tech провели опрос и выяснили, что россияне хотят получить сами в подарок, где планируют покупать подарки близким и сколько денег готовы потратить. В нём приняли участие 10 тысяч человек.

Лидерами среди подарков остались смартфоны. Их хотели бы получить 68% россиян. Подарить мобильное устройство планирует всего 24% опрошенных пользователей.

Чаще всего пользователи хотят получить подарок в виде нового смартфона (38%) или ноутбука (22%), чуть меньшее число опрошенных хотело бы себе планшет (10%), что-то из носимой электроники (10%) и игровую приставку (8%). На последних местах расположились аудиоколонки (2%) и гироскутеры (1%). Если говорить о брендах, то 29% пользователей хотели бы, чтобы им подарили iPhone, 21% был бы рад смартфону Samsung и 12% отдали предпочтение марке Xiaomi.

Треть опрошенных — 33% хотят потратить на подарок на Новый год не больше 10 тысяч рублей, 29% планируют уложиться в сумму от 10 до 20 тысяч рублей, больше 40 тысяч хотят потратить 18% опрошенных. Отмечается, что среди пользователей возросла популярность интернет-магазинов, там новогодний подарок собираются приобретать 30% опрошенных, 42% отдадут предпочтение российским магазинам электроники и 19% — зарубежным интернет-магазинам.

Отмечается снижение интереса к криптовалютам. Если в прошлые новогодние праздники от биткоина и других цифровых монет не отказались бы 49% участников опроса, то в этом году такой подарок оказался интересен только 26% опрошенных.