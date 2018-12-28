Москвичи стали чаще заказывать еду на дом

Число заказов еды на дом среди столичных абонентов "Билайна" всего за месяц выросло почти на треть.

Жители Москвы стали чаще заказывать доставку еды с наступлением холодов. Это следует из внутреннего исследования "Билайна", проведённого с помощью Big Data.

Сервисы доставки еды стали популярнее в декабре 2018 года, по сравнению с ноябрём этого же года. Например, количество уникальных клиентов приложения по доставке еды из ресторанов "Яндекс. Еда" увеличилось на 25%, у сервиса Delivery Club — на 13%. Число заказов в декабре этого года, по сравнению с ноябрём, выросло у сервиса "Яндекс. Еда" на 34%, у Delivery Club — на 21%.

Также есть информация, что с 2017 года число пользователей сервиса Delivery Club, делающих заказы через приложение, выросло в 4,8 раза. По количеству заказов заметен рост в 7,9 раза. Отмечается, что исследование проходило на основе анализа обезличенных данных пользователей мобильного интернета оператора за период с 1 декабря 2017 года по 25 декабря 2018 года.