Названы самые популярные среди интернет-пиратов фильмы

"Собибор", "За гранью реальности" и "Гоголь. Вий" стали лидерами по числу заблокированных в Интернете.

Роскомнадзор в честь Нового года составил топ фильмов, которые чаще всего удалялись со страниц интернет-сайтов. Чаще всего ведомству пришлось разбираться с пиратскими ресурсами из-за кинокартины "Собибор".

По информации ведомства, в 2018 году информация о фильме Константина Хабенского "Собибор" была удалена или заблокирована со страниц 538 сайтов. На втором месте стоит отечественный блокбастер "За гранью реальности" (415 сайтов), на третьем — кинолента "Гоголь. Вий" (413 ресурсов). Пятёрку замыкают "Смешарики. Дежавю" и "О чём говорят мужчины. Продолжение" — информация о фильмах была удалена с 389 сайтов.

По данным Роскомнадзора, в уходящему году ведомству поступило более 2 тысяч определений Мосгорсуда и почти 6,5 тысячи заявлений правообладателей о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в Интернете.