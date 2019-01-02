Запрет iPhone, утечка данных. Главные скандалы 2018 года в индустрии технологий

Замедление iPhone

В декабре 2017 года Apple призналась в умышленном замедлении процессоров в старых iPhone. Заявление сгенерировало масштабный скандал — после него пользователи по всему миру потребовали объяснить такое решение и массово подали иски на производителя, флешмоб длился до весны 2018 года.

По их мнению, так компания заставляет клиентов чаще обновляться на новые модели, у Apple же другая версия: по её словам, такое решение обусловлено технически. Так компания предотвращает лаги в устройствах: из-за повышенной нагрузки процессоры выходят на предельные мощности и потребляют слишком много энергии, это провоцирует произвольные отключения на морозе и прочие проблемы. Замедление активируется при износе батареи, после замены аккумулятора оно отключается. Пользователи не восприняли аргумент, поэтому производитель, чтобы успокоить возмущённую толпу, пошёл на другие меры.

Теперь юзер сам решит, замедлять его iPhone или нет. Контролировать работу процессора можно в настройках, для этого пройдите по: Настройки -> Аккумулятор -> Состояние аккумулятора (бета). Кроме того, компания пошла на уступки возмущённым владельцам старых моделей, открыв программу замены аккумулятора с большой скидкой. Также она частично вернула деньги тем, кто менял его в 2017 году — до новости об умышленном замедлении смартфонов. Это привело к большим денежным потерям, а обвинения со стороны пользователей поставили под сомнение репутацию компании. Тем не менее ей ничто не помешало дорасти до триллиона на бирже, а устройствам iPhone 8 и X становиться самыми популярными смартфонами в мире в разные промежутки времени.

Facebook и личные данные

Марк Цукерберг признан журналом Forbes неудачником года. В 2018 году генеральный директор "Фейсбука" потерял 18,8 миллиарда долларов. Это логичный исход провального года — за этот период топ-менеджер испортил репутацию и ввязал себя и соцсеть в ряд громких скандалов.

Самый громкий из них — утечка данных в 2016 году. Аналитическая компания Cambridge Analityca, сотрудничавшая с Дональдом Трампом, получила доступ к конфиденциальной информации 87 миллионов пользователей и использовала их в политических целях.

Новость повлекла за собой волну возмущения от обычных юзеров и знаменитостей. После признания в утечке данных страницы удалили бизнесмен Илон Маск, певица Шер, актер Уилл Феррелл ("Копы в глубоком запасе", "Сводные братья") и другие известные люди. По их мнению, утечка данных подрывает демократию в стране. Естественно, когда авторитетом компании пренебрегают лидеры мнений, за ними следует и их аудитория.

Соцсеть потеряла лояльность пользователей. СМИ по-прежнему изучают, какие данные и каким образом собирает Facebook, такие новости отлично читаются. Компании всё ещё не прощают халатность, она по-прежнему получает иски в связи с утечкой данных в ходе выборов президента США. Недавно генеральный прокурор округа Колумбия Карл Рейсин подал на неё в суд за неспособность защитить персональные данные клиентов.

Блокировка Telegram

Это тот случай, когда ресурс, наоборот, боролся за сохранность личных данных. Весной этого года Роскомнадзор получил право заблокировать мессенджер за невыполнение требований: государственный орган обязал предоставить ключи шифрования. Telegram ответил, что это невозможно по техническим причинам: сообщения из обычных переписок хранятся в зашифрованном виде и распределяются между подсистемами, а не собираются на одном сервере, сообщения же в секретных чатах никогда не хранятся на серверах.

Самый большой резонанс вызвала не сама блокировка, а её последствия. Команда Telegram нашла способы обойти её, а Роскомнадзор вместо мессенджера заблокировал IP-адреса Microsoft, "Дикси", Twitch, PlayStation Network и других популярных сервисов. Это привело к "катастрофе" в Интернете — снижению посещаемости у многих ресурсов и, как следствие, их финансовым убыткам, а также вызвало дискомфорт у пользователей из-за нестабильной работы любимых сайтов.

В такой ситуации Павел Дуров мгновенно стал героем и борцом за свободу в Интернете. Но однозначно оценивать его решения нельзя. К примеру, в 2017 году экс-сотрудник мессенджера Антон Розенберг сказал, что Дуровы удалили всю его переписку после конфликта. При этом он выразил мнение, что сообщения были удалены с сервера, в кеше смартфона они остались. В этом случае экс-сотрудник Telegram противоречит словам руководства — значит, доступ к сообщениям пользователей на серверах всё же есть?

Тем не менее Telegram однозначно вышел победителем из конфликта. После "блокировки" он стал работать медленнее и иногда не загружает данные, но Дуров раскрутил бренд, а мессенджер увеличил аудиторию. По данным Mediascope, в 2018 году ежедневная аудитория ресурса выросла более чем в полтора раза, а блогеры продолжают делать контент и зарабатывать деньги.

Запреты iPhone

Apple и производитель процессоров Qualcomm стабильно судятся. В Купертино обвиняли чипмейкера в злоупотреблении своим положением и прекращали платить платить лицензионные сборы и отказывались от процессоров Qualcomm в своих смартфонах. Последний иск производителя чипов сильно ударил по бизнесу Apple.

Qualcomm обвинила компанию в нарушении двух патентов — с функцией редактирования фото и с управлением приложениями с помощью сенсорного экрана. Чипмейкер добился своего: теперь по решениям судов некоторые модели iPhone запрещены для продажи в Китае и Германии.

Apple дерзко повела себя в этой ситуации. Компания банально проигнорировала запрет и продолжила продавать смартфоны в Поднебесной. Кроме того, она выпустила обновление iOS, где по идее должна была изменить элементы системы, из-за которых Qualcomm обвиняет её в нарушении патента.

Huawei и США

Отношения китайского вендора со Штатами в 2018 году накалились — компания планировала начать продажи смартфонов в стране, но столкнулась с обвинениями в нарушении санкций и шпионаже.

Сначала в США прошла антиреклама бренда. ФБР и ЦРУ предупредили жителей об угрозе шпионажа при пользовании смартфонами Huawei, якобы так их личные данные могут получить третьи лица из Китая, в частности местные спецслужбы. При этом Штаты разворачивают тему. Недавно правительство выразило опасение, что за счёт развития сотовой связи 5G производитель усовершенствует шпионские технологии, что навредит стране.

Кроме того, ещё в 2016 году Штаты обвинили Huawei и ZTE в нарушении санкций против Ирана и Северной Кореи. Есть версия, что производители отгружают в эти страны смартфоны с американскими комплектующими, что запрещено законом США.

Самым резонансным событием в этой истории стал арест финансового директора Мэн Ваньчжоу в Канаде. Женщину задержали с обвинением компании в уклонении от санкций и угрозой до 30 лет тюрьмы.

В общем, стремительно развивающийся технологический гигант нашёл себе проблем. Кажется, ему не дадут спокойно развивать телекоммуникационное оборудование для 5G.