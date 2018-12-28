Путин, "Мстители", Элджей. Названы главные темы во "ВКонтакте" в 2018 году

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Путин, "Мстители", Элджей. Названы главные темы во "ВКонтакте" в 2018 году

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Кадр фильма "Мстители. Война бесконечности"/ © Кинопоиск

Социальная сеть проанализировала активность пользователей и назвала тренды уходящего года.

Команда социальной сети "ВКонтакте" назвала самые обсуждаемые темы ресурса в 2018 году. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Персонами года стали:

Владимир Путин — 9 миллионов упоминаний

Хабиб Нурмагомедов — 3,9 миллиона

Лионель Месси — 2,8 миллиона

Криштиану Роналду — 2,1 миллиона

Баста — 2 миллиона

Егор Крид — 1,99 миллиона

Элджей — 1,95 миллиона

Miyagi — 1,8 миллиона

Дональд Трамп — 1,5 миллиона

Павел Грудинин — 1,3 миллиона

Также соцсеть "ВКонтакте" назвала главные события 2018 года исходя из упоминаний пользователями в соцсети:

Чемпионат мира по футболу в России — 2,8 миллиона упоминаний

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане — 1,8 миллиона

Пенсионный возраст — 1,2 миллиона

Пожар в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово — 1,1 миллиона

Блокировка сервиса Telegram — 1 миллиона

Лига чемпионов — 973 тысяч

Поединки UFC — 807 тысяч

Фильм "Мстители. Война бесконечности" — 770 тысяч

Выборы президента РФ — 508 тысяч

Игра Fortnite — 470 тысяч

Ранее "Яндекс" назвал самые смешные запросы пользователей в 2018 году. В список попали (орфография сохранена): "как правильно вести инстаграм кота", "вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски", "зинаид зидан", "какие виды секса практикуютсяь в сексе по дружбе", "нога акинфеева обои", "рэп для мамы на 8 марта" и прочее.

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