Путин, "Мстители", Элджей. Названы главные темы во "ВКонтакте" в 2018 году

Команда социальной сети "ВКонтакте" назвала самые обсуждаемые темы ресурса в 2018 году. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.
Персонами года стали:
Владимир Путин — 9 миллионов упоминаний
Хабиб Нурмагомедов — 3,9 миллиона
Лионель Месси — 2,8 миллиона
Криштиану Роналду — 2,1 миллиона
Баста — 2 миллиона
Егор Крид — 1,99 миллиона
Элджей — 1,95 миллиона
Miyagi — 1,8 миллиона
Дональд Трамп — 1,5 миллиона
Павел Грудинин — 1,3 миллиона
Также соцсеть "ВКонтакте" назвала главные события 2018 года исходя из упоминаний пользователями в соцсети:
Чемпионат мира по футболу в России — 2,8 миллиона упоминаний
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане — 1,8 миллиона
Пенсионный возраст — 1,2 миллиона
Пожар в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово — 1,1 миллиона
Блокировка сервиса Telegram — 1 миллиона
Лига чемпионов — 973 тысяч
Поединки UFC — 807 тысяч
Фильм "Мстители. Война бесконечности" — 770 тысяч
Выборы президента РФ — 508 тысяч
Игра Fortnite — 470 тысяч
Ранее "Яндекс" назвал самые смешные запросы пользователей в 2018 году. В список попали (орфография сохранена): "как правильно вести инстаграм кота", "вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски", "зинаид зидан", "какие виды секса практикуютсяь в сексе по дружбе", "нога акинфеева обои", "рэп для мамы на 8 марта" и прочее.
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