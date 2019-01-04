Есть подтверждения: Apple уже занимается разработкой iOS 13

Журналисты обнаружили посещения своего сайта с устройств на новой операционной системе Apple.

Apple уже занимается разработкой iOS 13. Об этом сообщило издание MacRumors.

Ресурс представил свою статистику посещений. Выяснилось, что на сайт уже заходили с iOS 13. Первый визит был сделан в октябре 2018 года, также ресурс посещали с таких устройств в ноябре, а к концу декабря показатель упал.

Точной информации о нововведениях в следующей операционной системе нет. Ожидается, что разработчики в первую очередь усовершенствуют её для iPad — к примеру, переделают приложение файлов и добавят возможность открывать сразу несколько окон одного и того же приложения в режиме многозадачности.

Версия iOS 12 вышла 19 сентября 2018 года. В ней производитель больше всего внимания уделил удобности пользования. Одно из нововведений — возможность контролировать время, отведённое на мобильное устройство.