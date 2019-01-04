Tesla готовится начать продажи электромобиля Model 3 в Европе

По полученной информации, сейчас производитель электрокаров договаривается с Евросоюзом о получении необходимых лицензий.

Tesla планирует начать продажи Model 3 в Европе в первом квартале этого года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, пожелавший остаться неизвестным.

Компания надеется получить лицензию от Евросоюза на продажу электромобиля. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время — после того как несколько важных сотрудников автоконцерна выйдут из отпуска и доведут дело до конца.

Ранее владелец компании Илон Маск также сообщал о планах начать продажи в Европе и Китае. Это его приоритетная задача в 2019 году, так предприниматель не будет беспокоиться насчёт налогов в США.

Ранее Model 3 поставил рекорд на гоночном треке. Электрокар стал вторым на Laguna Seca, показав результат в 1 мин. 41 сек., что на две секунды быстрее, чем заезд Tesla Model S P100D.