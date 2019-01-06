Apple высмеяла конкурентов плакатом перед выставкой CES

Защита данных — одна из сильнейших сторон продукции компании. Об этом она напомнила с помощью рекламного стенда.

Apple разместила плакат с надписью "Всё, что происходит на вашем iPhone, остаётся на вашем iPhone" в отеле SpringHills в Лас-Вегасе. Об этом сообщает 9to5mac.

Apple never shows up at CES, so I can’t say I saw this coming. pic.twitter.com/8jjiBSEu7z — Chris Velazco (@chrisvelazco) 4 января 2019 г.

Это отсылка к знаменитому слогану "Что случается в Вегасе, остаётся в Вегасе". Так компания указала на сильнейшую сторону своей продукции и слабое место Android — защиту данных. iOS сложнее взломать из-за закрытости системы, кроме того, в iPhone стоит совершенный 3D-сканер лица, конкурентам не удалось создать подобный.

Важно, что этот плакат будет виден посетителям CES. Напомним, выставка пройдёт с 8 по 11 января в Las Vegas Convention Center. Сама Apple игнорирует коллективные выставки. Компания показывает свою продукцию исключительно на отдельных презентациях.