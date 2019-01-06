В приложении YouTube для Android усовершенствован голосовой поиск

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В приложении YouTube для Android усовершенствован голосовой поиск

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Фото: © flickr.com/Kārlis Dambrāns

Иконка перемещена. Кроме того, разработчики добавили в него ряд новых голосовых команд.

В YouTube для Android обновлён голосовой поиск. Теперь с его помощью вы можете открыть необходимый раздел приложения. Об этом сообщает 9to5google.

Нововведения появятся в версии приложения 13.50.52. Нажав на строку поиска, вы увидите иконку микрофона в нижней части экрана. Переместиться в нужный раздел можно будет с помощью голосовой команды Show me — так вы сможете открыть историю просмотров, тренды или подписки.

Ранее YouTube для Android побило отметку в пять миллиардов установок. Напомним, приложение по умолчанию установлено на всех Android-смартфонах в пакете программ Google. Получается, каждый активированный Android-смартфон увеличивает этот показатель.

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