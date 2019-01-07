Новогодний эфир "Одноклассников" посмотрели более семи миллионов пользователей

За счёт трансляции шоу в соцсети не снизилась активность пользователей в новогоднюю ночь.

Шоу "Настоящий Новый год", транслируемое в "Одноклассниках", набрало 11,3 миллиона просмотров и получило семь миллионов уникальных зрителей. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

При этом во время эфира в новогоднюю ночь оно набрало 6,3 миллиона просмотров и 5,3 миллиона уникальных пользователей, остальные просмотры собрала уже запись шоу.

"Настоящий Новый год" также поставил рекорд среди всех трансляций "Одноклассников" по вовлечённости зрителей. Среднее время смотрения превысило 74 минуты. За четыре часа эфира зрители оставили больше 20 тысяч комментариев.

Благодаря "Настоящему Новому году" одноклассники сломали тренд на снижение активности пользователей в соцсетях в новогоднюю ночь. Миллионы юзеров остались смотреть новогоднее шоу.

В "Настоящем Новому году" приняли участие певицы Ёлка и Макsим, группы "Моя Мишель" и Jukebox Trio, артисты Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Александр Ревва и Burito, фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Навка и другие знаменитости. Звёзды пели песни и участвовали в конкурсах.