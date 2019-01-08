Представлен телевизор, способный сворачиваться в трубочку

По словам производителя, переживать за надёжность конструкции не стоит. Этот телевизор способен согнуться до 50 тысяч раз.

LG на выставке CES представила телевизор, способный сворачиваться в трубочку, передаёт The Verge.

В прошлом году производитель презентовал прототип устройства, теперь же он показал полноценную версию. Телевизор получил 65-дюймовый OLED-экран с разрешением 4K, процессор Alpha второго поколения, Устройство работает на операционной системе WebOS, есть поддержка Alexa, AirPlay 2 и HomeKit.

Телевизор сворачивается и разворачивается при нажатии на специальную кнопку. По словам компании, процесс происходит беззвучно. Также дисплей может сложиться на три четверти, в этом случае он отображает пользователю панель управления с музыкой и возможностью управлять девайсами умного дома.

Производитель уверен в надёжности конструкции. По его словам, телевизор сможет сгибаться до 50 тысяч раз. Старт продаж начнётся весной 2019 года, цена революционного устройства не сообщается.