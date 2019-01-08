Samsung сообщила о снижении прибыли впервые за два года

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Samsung сообщила о снижении прибыли впервые за два года

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Доход компании за четвёртый квартал упал чуть ли не втрое относительно того же периода 2017 года.

Операционная квартальная прибыль Samsung упала впервые за два года. Об этом сообщила компания в отчёте за четвёртый квартал 2018 года.

За этот период она заработала $9,6 миллиарда, это на 28,7% ниже, чем за аналогичный отрезок времени в 2017 году. Причинами падения дохода стало снижение спроса на микросхемы Samsung и повышение конкуренции на рынке смартфонов. Из-за этого компания также ожидает снижения прибыли в первом квартале 2019 года.

Похожая ситуация происходит и у Apple. Тим Кук снизил показатель ожидаемой прибыли за первый квартал 2019 года. Причиной стали неудовлетворительные продажи смартфонов. Топ-менеджер из Купертино винит в этом торговую войну между США и Китаем, а также отмечает нежелание пользователей обновляться со старых моделей на новые.

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